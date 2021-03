Cameroun : Nkotti Francois fête ses 50 ans de carrière musicale à travers des concerts à Douala et Yaoundé

Le 16 mars 2021 à Douala et une semaine après le 26, à Yaoundé. Ce sont les deux dates retenus par Nkotti Francois pour célébrer ses 50 ans de carrière musicale. Une célébration placée sous le signe de l’impact de « Destopellaire », qui a fêté ses 70 ans d’existence le 15 février dernier, sur la vie culturelle et au-delà du Cameroun. Une vie d’impact donc, avec un héritage musicale de plus de 30 albums, un héritage d’évènements culturels, un héritage politique. Un parcours que l’un des pères fondateurs du groupe Black Styl a décidé de partager au grand public, à travers un livre de 290 pages intitulée : « On m’appelle Desto » et un coffret audio-vidéo de 3 CD et un DVD titré : « Merci-Thanks ».