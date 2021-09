Cameroun : onze centrales d’oxygènes médicales annoncées

Vendredi dernier, le ministre de la Santé Publique, Manaouda Malachie a annoncé onze centrales médicales dans les dix régions du pays dans les prochains mois. Pour faciliter le fonctionnement de ces centrales, un plan stratégique national de mise à disposition de l’oxygène médical au Cameroun a été validé. Elaboré par un groupe technique d’experts du domaine de la santé et certains partenaires du Minsanté, ledit plan propose l’installation et la mise en service de réservoir d’oxygène dans les dix régions du pays, l’amélioration de la production en quantité et qualité d’oxygène médicale et de consommables, le développement des plans et de procédure de maintenance des équipements médicaux. Le document propose aussi l’amélioration de l’accessibilité financière de l’oxygène médical dans les hôpitaux et district.