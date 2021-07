Cameroun : plus de 1000 candidats à l’assaut du recrutement spécial de l’Enam

Ils seront plus de 1000 candidats à tenter leur chance pour un recrutement spécial de 50 auditeurs de justice et 30 élèves greffiers d’expression anglaise instruite par le chef de l’Etat. Afin de s’assurer du bon déroulement de la phase écrite du concours dans les quatre centres d’examen (Bamenda, Buea, Garoua et Yaoundé), samedi et dimanche prochains, les membres de la commission ad hoc chargée dudit recrutement spécial se sont réunis mardi dernier à Yaoundé. Question de procéder aux derniers réglages et surtout d’évaluer cette session et les quatre premières années.