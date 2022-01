Cameroun : plus de 23 milliards de budget pour la région de l’Ouest

En 2021, l’enveloppe budgétaire de la région de l’Ouest en crédit de paiement qui s’élevait en début d’exercice à 17,717 milliards de FCFA, soit 5,163 milliards pour le fonctionnement, et 12,554 milliards pour le Budget d’investissements publics (Bip) est passé en fin d’exercice à 25 milliards, soit une augmentation de 8 milliards, représentant une dotation de fonctionnement pour le second semestre et les délégations ponctuelles. Cette région affiche au 31 décembre 2021, un taux global de réalisation physique de 84%.

A la fin de cet exercice budgétaire, les commissions départementales et régionales de passation des marchés présentent un taux de 100%. Si les communes de Kouoptamo, de Fongo-Tongo, Foumbot, Nkong-Zem affichent enfin d’exercice un taux de réalisation physique de 100%, Njimom, enregistre 48%, Foumban 44% et Bafang, moins de 3%. L’ensemble des autres communes, de cette région affiche un taux de 80%. Les communes qui tirent la région vers le bas ont été interpellées au cours de la cérémonie de lancement de l’exécution du budget 2022 dans la région de l’Ouest le mercredi 5 janvier dernier sur la nécessité d’être plus conséquent dans l’exécution des projets qui sont mis à la disposition des populations.