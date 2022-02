Cameroun : près de 1000 enfants touchés par le cancer par an

Ce 15 février est journée internationale du cancer de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte, encore appelée journée internationale du cancer pédiatrique. Elle est organisée depuis 2002 dans le but de sensibiliser le public à propos du cancer chez les enfants et de soutenir les enfants et les adolescents atteints du cancer, les survivants et leurs familles.

Au Cameroun, environ 1000 enfants sont touchés chaque année avant l’âge de 15 ans. Au niveau mondial, ce sont 300 000 enfants qui en sont atteints chaque année, dont 98% vivant dans les pays à revenus moyen ou faible.

Les cancers les plus fréquents chez les enfants sont la leucémie, le cancer du cerveau et du système nerveux, le lymphome non hodgkinien, le cancer du rein, le cancer du tissu conjonctif, le cancer des os, le cancer de l’œil, le cancer du foie.