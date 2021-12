Cameroun: quatre centrales thermiques isolées seront hybridées au solaire en 2022

Deux de ces centrales sont situées dans la région du Nord (Poli et Touboro), une dans l’Adamaoua (Banyo) et une autre dans le Centre (Yoko) Après les communes de Djoum (Sud-Cameroun) et Lomié (Est), où des parcs solaires ont été respectivement installés par le distributeur d’électricité en 2018 et 2020, Eneo compte poursuivre son programme d’hybridation des centrales thermiques isolées à des centrales solaires avec quatre sites en 2022.

“En 2022, Eneo envisage la construction de nouveaux parcs à Banyo, Poli, Yoko et Touboro”, selon un document faisant le point des investissements d’Eneo en 2021, partagé à Energies Media le 08 décembre.

Eneo possède environ 26 petites centrales isolées qui fournissent de l’énergie à des localités non desservies par le réseau interconnecté.