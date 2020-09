Cameroun : quatre militants politiques envoyés en prison à Douala

Moussa Bello, Etienne Ntsama, Mira Ngoung et Membou Tehle, tous membres de l’organisation Stand up For Cameroon ont été déférés à la prison centrale de Douala. Âgés de 18 à 35 ans, ils ont été arrêtés le 18 septembre dernier après une réunion au siège de Stand For Cameroon au quartier Bali à Douala. Ils ont été inculpés de « tentative de conspiration, révolution et insurrection » par le tribunal militaire de Douala après plusieurs jours de détention à la légion de gendarmerie à Bonanjo. Les ong REDHAC et Un Monde Avenir dénoncent des actes d’abus et d’intimidation.