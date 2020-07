Cameroun : raccordement de ligne de la centrale hydroélectrique de Memve’ele

Le ministre de l’eau et de l’énergie, Gaston Eloundou Essomba, est à Mbalmayo, dans la région du Centre ce vendredi 10 juillet 2020 pour une visite de travail. Ce membre du gouvernement a indiqué dans un communiqué qu’il se déplace dans le but de constater la fin des travaux de raccordement de la ligne 225 kilovolts de la centrale hydroélectrique de Memve’ele au poste 90/30 kilovolts et de procéder à sa mise en service. « A titre de rappel, ces travaux, instruits par le gouvernement, et réalisés conjointement par la Sonatrel, l’Edc et Sinohydro, ont permis d’accroitre la capacité d’injection de la centrale hydroélectrique de Memve’le de 60 à 90 Mégawatts, soit 30 Mégawatts supplémentaires pour le réseau interconnecté Sud qui regroupe les Régions du Centre, du Sud, du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Ouest » a expliqué le ministre Gaston Eloundou Essama.