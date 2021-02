Cameroun : rafle dans un quartier populeux de Douala

Les militaires, gendarmes et policiers ont encerclé aux premières heures de ce mercredi 10 février 2021, une grande partie du quartier Bepanda, dans l’arrondissement de Douala 5eme. De carrefour Tonnerre au lieu-dit Axe-lourd en passant par « chez Françoise Foning », carrefour de la Paix, Casmando et entrée Lycée, les militaires portant les Kalachnikov en bandoulière étaient les plus en vue. Ils interpellaient, puis demandaient votre carte d’identité et, dans certains cas, passaient à l’interrogatoire. Dans l’ensemble, les forces de défense et de sécurité y ont mené une fouille générale. Plusieurs personnes ont été interpellées. Ces opérations sont ainsi instruites pour la troisième fois par les autorités après la déflagration des bombes découvertes aux mains de deux jeunes dans ce vaste quartier. C’est donc la suite de l’enquête ouverte après cet incident. Pour rappel, l’un des deux blessés de l’incident est décédé. Reste le second que les autorités mettent à contribution pour remonter le circuit de fabrication des engins explosifs improvisés.