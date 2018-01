Le Cameroun rentre bredouille des Aiteo Caf Awards

Gabrielle Aboudi OnguĂ©nĂ© et la selection du Cameroun n’ont reçu aucune rĂ©compense lors de la cĂ©rĂ©monie de remises des Caf Aiteo Awards. Aboudi Onguene vient une fois de plus de voir son rĂŞve de remporter le prix de «  Meilleure joueuse africaine de l’annĂ©e 2017  » s’envoler, au profit de la nigĂ©riane Asisat Oshoala. Aboudi Oguene a pourtant Ă©tĂ© Ă©lue meilleure joueuse de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2016 et de son club, avant de remporter le titre de champion de Russie avec le CSKA Moscou. La sĂ©lection nationale du Cameroun quant Ă elle, a Ă©tĂ© surclassĂ©e par l’Egypte qui a remportĂ© le titre de «  Meilleure nation de football masculin de l’annĂ©e 2017  ».