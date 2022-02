Cameroun : Richard Bona riposte à la provocation de Davido

« Le seul talent du Cameroun c’est le football », lance Davido célèbre chanteur, auteur compositeur et producteur de disques nigérian, mercredi 16 février 2022. Dans ce tweet qui fait réagir les Camerounais comme c’est le cas depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations 2021, David Adedeji Adeleke dit Davido ajoute sa petite touche à la série d’attaques dont le pays organisateur de la Can 2021 est victime sur la toile.

A la lecture de ce post, le Lion de la guitare basse n’attendra pas plus de 24 heures pour rugir. Bona Penda Nya Yuma Elolo dit Richard Bona vient de riposter avec un message intrigant. « Qu’il prenne un micro et chante en acapella, et on pourra l’évaluer. Pour le reste c’est merci autotune. Don’t even try bro », réplique le chanteur et bassiste natif de Minta au Cameroun.