Cameroun : Samuel Njanga Kondo élu président du Synductricam

Le Président directeur général de SOCARTO a pris les rênes du Syndicat des industriels du Cameroun lors de l’Assemblée générale de ce regroupement tenue le lundi 11 octobre 2021 à Douala. Samuel Njanga Kondo Ngande succède à Alain Malong, Directeur général du Groupe Aalucam Socatral.

Le nouveau bureau n’a pas coupé les ponts avec le président sortant. Ce dernier a été porté au poste de Président d’honneur. Ainsi, il assistera son remplaçant, tout comme le Directeur général adjoint de Cimencam, Noé Ikoue, élu vice-président.

« Notre mission est de permettre à notre syndicat de retrouver sa place de laboratoire d’analyses, de réflexions, de propositions et de recommandations, qui puissent répondre aux attentes de ses membres dans un paysage économique marqué par une compétitivité accrue et des effets endogènes et exogènes qui impactent notablement les activités économiques » a réagi à chaud Samuel Njanga Kondo Ngande après son élection.

Il n’y avait pas que le renouvellement du bureau à l’ordre du jour de cette réunion de haut niveau à laquelle ont participé, des Patrons d’industrie, des Chefs d’entreprise et autres membres du Synductricam

A cette occasion, les participants ont aussi fait le tour d’horizon des activités du syndicat. Ils ont suivi ensuite la présentation du plan d’actions prioritaires de leur regroupement. Les membres ont eu également un entretien sur la zone de libre-échange continentale africaine avec le chargé des relations commerciales régionales et sous régionales Parfait Eppoh, représentant du ministre du commerce et négociateur de la Zone de libre-échange continentale au Cameroun.