Cameroun : six communes bénéficient de 2,315 milliards pour la construction de logements sociaux

Lors du dernier Comité de pilotage du Programme de construction des cités municipales (Pccm), tenue le 19 octobre dernier, 6 communes camerounaises ont bénéficié d’une enveloppe de 2,315 milliards de Fcfa. Il s’agit des communes de : Lobo (364,446 millions, pour 20 logements sociaux) ; Ngoura (216,152 millions, pour 12 logements sociaux) ; Dibombari II (356,920 millions, pour 20 logements) ; Kye-Ossi (405,427 millions, pour 20 logements) ; Sangmélima (463,072 millions pour construire 24 logements) et Bamenda II (509,560 millions pour bâtir 24 logements).

Sur l’utilisation de ces financements, l’on apprend que les fonds alloués «seront mis en œuvre suivant le concept « ville-jardin » qui comprend en plus des logements, des équipements socio-collectifs, des infrastructures de proximité et des espaces verts qui contribuent à créer un cadre de vie agréable », renseigne le communiqué rendu public à l’issue de cette rencontre et signé par le Directeur général du Crédit foncier du Cameroun (CFC) et son homologue du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunal (Feicom). « Ce nouveau concept intègre les priorités du gouvernement contenues dans la stratégie de développement (SND30) en matière de développement urbain et est en cohérence avec les objectifs de développement durable (ODD) », poursuit le communiqué.