Cameroun : six nouveaux services et deux sous-directions créés à l’Hôpital gynéco de Yaoundé

C’est l’essentiel à retenir au terme d’une session extraordinaire du Conseil d’administration de l’Hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Yaoundé tenue mardi 29 mars 2022. C’était sous la conduite du Dr Louis Philippe Tsitsol Meke président dudit Conseil en présence du directeur général de l’hôpital le Pr Mbu Robinson Enow. Au centre des travaux de cette session, il y avait un seul point, la révision de l’organigramme utilisé jusqu’à présent et qui date de 2009.

« Il ne répondait plus aux environnements juridiques, technologiques et techniques pour faire valablement fonctionner cet hôpital. Il a fallu donc revoir l’ensemble de cet outil de travail. Nous sortons de là avec un outil vraiment actualisé et fonctionnel. Il y a eu deux sous directions qu’on a augmenté et puis un certain nombre de services. Je crois qu’il y en a eu six pour permettre une bonne fluidité dans le travail à l’hôpital », précise le Dr Louis Philippe Tsitsol.