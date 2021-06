Cameroun : top départ aujourd’hui pour le CEP et FSLC

Plus de 500 000 candidats démarrent l’examen par les épreuves de dictée-questions, ce mardi sur l’ensemble du territoire. Les candidats sont dispatchés dans 2031 sous centre pour le Certificat d’étude primaire et 708 sous-centres pour le First school living certificate. Certaines écoles ont consacré la journée d’hier à la remise des cartes d’identité scolaire aux candidats. Une pièce qui donne accès à la salle de composition. Dans chaque salle de classe, les numéros et les noms des candidats sont affichés. Les épreuves vont se dérouler mardi et mercredi. Demain 30 juin, ils vont composer en sciences, anglais, épreuve écrite d’EPS. Pour les oraux, les candidats seront évalués en chant, récit de langue anglaise pour les francophones et française pour les anglophones.