Cameroun/U20 : Etienne Eto’o Pineda de retour dans la tanière

Ils sont au nombre de 8 joueurs expatriés qui ont été convoqués, pour rejoindre les U20 en stage. Dans cet effectif, on retrouve Étienne Eto’o Pineda. L’attaquant et fils de l’ex lion indomptable Samuel Eto’o Fils, Étienne après un séjour frustrant avec les Lions U17 signé enfin son retour avec les lions de moins de 20 ans.

En 2019, on se souvient que c’est avec les larmes aux yeux que le jeune Eto’o avait dû quitter la tanière des Lions U17, alors que les lions U17 étaient au Brésil, sur le point de disputer la Coupe du monde de leur catégorie. La raison, cette catégorie n’est réservée aux joueurs évoluant exclusivement au Cameroun.

Le temps a passé et aujourd’hui et le natif de Mallorca est dans la catégorie des U20, il ça pouvoir exprimer son talent, avec les couleurs du pays de son père. C’est donc un ouf de soulagement pour le jeune joueur de 18 ans qui ne rêve que du Vert-rouge-jaune, les couleurs qui ont bercé son enfance.

D’autres joueurs, 8 au total ont aussi été appelé. On y retrouve également : Wilfried Bedfian, Bryan Ndjile, Enzo Tchato, Joseph Atangana Mvondo, Steve Mvoué, Félix Kekoh Ndifor, Éric Franck Embe. Le Cameroun qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations des U20, est en pleine préparation.