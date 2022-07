Cameroun : un atelier organisé contre le trafic des ressources minières

La ville de Douala est l’hôte d’un atelier de renforcement de capacités des acteurs institutionnels impliqués dans la lutte contre le trafic et la contrebande des substances minérales dans les aéroports internationaux du Cameroun. Cette formation de deux jours est organisée par le secrétariat national permanent du Processus de Kimberley, sous l’égide du ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique. Au Cameroun, le volume d’exportations légales des diamants bruts représentent environ 25% de la production nationale, et à peine 15% de l’or produit dans le pays est exporté dans les circuits formels. Ceci est causé par la faiblesse des mécanismes de contrôle de la chaîne de valeur des substances minérales, et d’une mauvaise synergie d’action entre les acteurs chargés de la lutte. Durant la formation, il a été question d’harmoniser les méthodes de lutte contre le trafic et la contrebande des substances minérales et de former les participants en détection des substances minérales précieuses par imagerie laser.