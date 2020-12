Cameroun : un dirigeant de Yong Sport academy de Bamenda assassiné

Alphonse Akwa Ndifon team manager de Yong Sport academy, club de première division n’est plus. D’après des sources proches de la victime, l’ancien arbitre de D1, était en compagnie de certains amis dans un débit de boisson au quartier Old Town de Bamenda lorsque des hommes armés ont fait irruption et tiré à bout portant sur lui. Il décédera sur place. Le propriétaire de ce débit de boisson a été élevé et conduit vers une destination inconnue pour l’instant. L’Opérateur économique, « Better man » comme on l’avait surnommé était le team manager de Yosa. Il est l’un des membres fondateurs du club de première division né en 2004. Il meurt à la cinquantaine.