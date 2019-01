Cameroun: un hôpital éclairé grâce à l’énergie solaire

L’éclairage à l’hôpital du district de Bangangté, une ville qui compte près de 100 000 habitants dans l’Ouest du Cameroun sera désormais assuré par 237 lampes et tubes LED. La centrale solaire qui va les alimenter est dotée de 20,16 kilowatts crête. Elle va permettre à l’hôpital d’être autonome en énergie à 80%. Le dispositif rentre dans le cadre d’un projet d’environ 415 000 euros. Il s’agit du projet: «Femmes et énergies renouvelables dans la commune de Bangangté» (ENERBA), mis en place par l’Association internationale des maires francophones et la Fondation Veolia.