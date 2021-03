Cameroun : un mouvement d’humeur freine les travaux du barrage hydroélectrique de Nachtigal

Parmi les secteurs les plus touchés par la baisse d’activité depuis le 1er mars, il y a les ferrailleurs qui travaillent à la déviation du fleuve Sanaga, les conducteurs de grues de la société Camlev, les maçons et les coffreurs.

Les employés protestent contre la non-matérialisation des résolutions prises au cours de la concertation entre les délégués du personnel, la direction du consortium Société camerounaise de construction du barrage de Nachtigal (CNN) et la délégation départementale du Travail et de la Sécurité sociale, en réponse au mouvement d’humeur observé par les employés le 3 février pour dénoncer leurs conditions de travail et leur traitement jugé déshumanisant.

Autres griefs formulés, les employés estiment que l’entreprise principale et ses sous-traitants ne respectent pas les contrats. La collaboration, soutient un travailleur, est marquée par la « mauvaise qualité de la restauration, des pressions au travail, le mauvais management des équipes et des disparités salariales »