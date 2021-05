Cameroun : une enseignâtes détourne 10 ans de salaire de collègue

Une femme en compagnie d’un coaccusé est poursuivie pour détournement de fonds publics et faux et usage de faux en coaction. A la suite de houleux débats, le tribunal a requalifié les faits en ceux de coaction de détournement de deniers publics et falsification et usage de carte nationale de d’identité. Les mis en cause sont passés aux aveux complets.

Il est reproché aux deux détenus (Mme Ongbakandjaken Aimée Marie et Mr Minko Obam Guy Roger) d’avoir frauduleusement obtenu le matricule au nom de la plaignante et procédé à l’ouverture d’un compte bancaire leur ayant permis de percevoir indument le salaire mensuel de 135 000 franc et autres avantages évalués à 5 millions de francs pour un montant global de plus de 11 millions de Fcfa au détriment de Mme Kemoué Viviane dans la période allant de 2008 à 2018. Au cours des vifs débats du 13 avril 2021, les avocats des accusés avaient demandé aux collèges des juges de requalifier les faits de détournement de fonds publics et faux en usage de faux et usurpation d’une carte nationale d’identité. Le tribunal le les a pas suivi.