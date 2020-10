Cameroun : une synergie d’actions dans la lutte contre le Coronavirus à Douala

Un partenariat lie désormais l’hôpital général de Douala (HGD) et Eneo Cameroon. La convention de collaboration a été signée ce jeudi en fin de matinée dans une salle de réunion de l’HGD entre Eric Mansuy, DG d’Eneo Cameroon et le Professeur Henry Luma, DG de l’hôpital général de Douala. « Ce partenariat entre en droite ligne avec notre approche de responsabilité sociétale dont l’une des exigences est la contribution au développement durable des communautés. Parce que nous évaluons aussi nos performances à nos parties prenantes et à notre rôle social. La collaboration envisagée ici vise à contribuer à améliorer la qualité de service offert par l’hôpital général de Douala à ses patients. Ce qui devrait naturellement bénéficier aux agents d’Eneo et à ses clients» a déclaré le DG d’Eneo Cameroon. A cette occasion, Eneo Cameroon a fait un don de 75 oxymètres de pouls, trois respirateurs de réanimation et trois moniteurs multi paramétriques de réanimation à l’HGD dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et d’autres maladies.