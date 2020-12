Cameroun : vers un nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l’Etat

Le ministre de la Fonction publique et de la reforme ammonisation, Joseph Le, coordonne à partir de ce mercredi 16 décembre, jusqu’à vendredi 18 décembre 2020, au Hilton hôtel de Yaoundé, les sessions du comité interministériel, chargé de l’assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d’un nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l’Etat et de la solde. C’est depuis le 26 mars 2020 que le Ministre de la fonction publique et le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze, ont signé un arrêté conjoint portant création, organisation et fonctionnement du Comité interministériel dont le but est d’assister le prestataire du suivi et de contrôle du projet de mise en œuvre d’un nouveau Sigipès.