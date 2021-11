Camwater souhaite installer 3000 compteurs à Yaoundé et Douala

La Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater) emboîte le pas à la l’entreprise Energy of Cameroon (Eneo), avec la solution des compteurs intelligents. Pour pallier aux difficultés souvent source de tensions avec les clients, la Camwater a décidé de procéder à l’installation d’un système de compteurs intelligents. La phase pilote de 3000 compteurs intelligents concerne pour le moment les villes de Douala et Yaoundé.

La société distributrice d’eau potable entend ainsi mettre un terme aux plaintes liées à des facturations élevées, à la non accessibilité de certains domiciles, aux erreurs humaines (mauvaises saisies), aux estimations erronées des factures, aux longues files d’attente devant les guichets, aux altercations avec les agents de caisse pour défaut de monnaie, et autres désagréments rencontrés par les consommateurs.

Concrètement comment ça marche? Selon l’entreprise Emerald Africa Ltd, l’une des entreprises retenues pour l’implémentation de cette nouvelle technologie à la Camwater, « le client achète l’eau et reçoit un code de 20 chiffres par SMS (appelé Token). Il entre le code dans le téléphone mobile et active pour effectuer la recharge.

L’achat de crédit s’effectue dans une agence Camwater ou chez un distributeur agréé. La troisième possibilité se fera via une carte magnétique dont on active le paiement sur le compteur. Ce système est en cours d’expérimentation », confie l’entreprise.