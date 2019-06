Can 2019: fin de stage pour le milieu de terrain camerounais, Tristan Dingome

L’équipe nationale du Cameroun a entamé ce mardi 04 juin son stage de préparation pour la Can Egypte 2019. Le milieu de terrain camerounais Tristan Dingome est blessé et ne peut donc plus poursuivre le stage avec les Lions indomptables. Le joueur de Reims, convoqué pour la première fois en sélection nationale du Cameroun, a reçu l’autorisation de Clarence Seedorf de quitter la tanière. Lors d’une brève cérémonie ce matin, dans leur camp d’entrainement à Madrid, les Lions ont dit au revoir et souhaité un prompt rétablissement à Tristan Dingome qui a quitté la tanière dans la foulée.