Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations (Can) devrait avoir lieu en début avril, après la dernière journée des éliminatoires programmée les 22 et 23 mars prochains. La fédération égyptienne assure que les six stades réservés à la compétition seront livrés à partir du mois d’avril pour la compétition qui se jouera du 15 juin au 13 juillet.