Can 2019 : le programme de la mission d’inspection de la Caf est connu

Le programme de la mission d’inspection de la Caf au Cameroun dans le cadre des prĂ©paratifs de la Can 2019 est connu. Elle concernera les sites retenus pour accueillir les compĂ©tition ainsi qu’il suit: 12 et 13 janvier, YaoundĂ© ; 14 et 15 janvier, Garoua ; 16 et 17 janvier, Bafoussam ; 18 et 19 janvier, Douala. La visite d’inspection de la Caf sera exĂ©cutĂ©e par le cabinet Allemand Roland Berger.