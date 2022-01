Can 2021 : la Guinée enregistre de nouveaux cas de contamination à la covid-19

Ce vendredi 07 janvier 2022, à moins de 48h du lancement de la CAN 2021, un communiqué de la fédération guinéenne de football évoque la situation. “En plus de Kémoko Camara et Mickael Dyrestam, la délégation guinéenne est partie de Kigali sans trois autres de ses membres. Le joueur Seydouba Soumah et l’intendant adjoint Amadou Diallo ont été testés positifs au Covid-19. Morlaye Sylla n’a pas non plus pu embarquer avec l’équipe car il doit faire un nouveau test PCR ce vendredi.

Tous seront soumis au protocole en vigueur au Rwanda et rejoindront le groupe une fois qu’un test PCR négatif sera obtenu. La Guinée est arrivée au Cameroun à 4h du matin ce vendredi 7 janvier 2022 avec un groupe de 24 joueurs”, informe la Fédération guinéenne de football.