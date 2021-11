Can 2021 : le Cameroun entre en stage le 27 décembre 2021

C’est la date révélée par le président par intérim de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Seidou Mbombo Njoya.

À partir de cette date, António Conceição et les 23 joueurs qu’il aura sélectionnés pour cette compétition, séjourneront au Complexe sportif de la mutuelle des impôts (Mundi), situé à Yaoundé. Ils y seront en stage bloqué jusqu’au 7 janvier 2022. Pendant cette période, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers disputeront 2 matchs amicaux, contre des équipes pour le moment inconnues.

Avant leur rassemblement, ils seront fixés sur les montants de leurs différentes primes. « Depuis deux trois mois nous travaillons sur la question, et ce point sera bouclé avant l’entrée en stage d’ici le 27 décembre », promet Mbombo Njoya. Deux jours après la fin de cette préparation, le Cameroun défiera le Burkina Faso, en match d’ouverture de la Can. En plus de ces deux pays, la poule A est complétée par l’Ethiopie et le Cap-Vert. La compétition est prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Elle opposera 24 nations, réparties dans 6 poules.