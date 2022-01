Can 2021 : le Gabon qualifié, les Comores victorieuses, le Ghana éliminé

L’équipe du Gabon a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), ce mardi 18 janvier à Yaoundé, grâce à son match nul 2-2 face à un Maroc déjà qualifié. Dans l’autre rencontre du groupe C, les Comores ont remporté leur première victoire lors d’une CAN en battant 3-2 un Ghana piteusement éliminé. Les Comoriens peuvent encore rêver à une place de meilleurs troisièmes.

Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont eu beau quitter la sélection du Gabon et cette CAN 2022 sans avoir joué une seule minute, les Panthères rugissent à l’issue du premier tour.

Les Gabonais ont réussi une belle performance dans le groupe C : malgré les obstacles, ils ont obtenu le point du nul contre un Maroc accrocheur (2-2), et par la même occasion un ticket pour les huitièmes de finale.

Le Gabon a plusieurs fois cru subtiliser la première place au Maroc mardi soir. Pris à la gorge, les Lions de l’Atlas ont su réagir pour refaire surface et conserver leur statut de leaders du groupe C avec 7 points. Le Gabon est deuxième avec 5 points. Les deux équipes joueront les huitièmes de finale.

Dans l’autre rencontre de la poule, le scénario a été fou entre les Comores et un Ghana réduit à dix contre onze après l’expulsion d’André Ayew. Les Comoriens ont eu le dernier mot (3-2) et ainsi obtenu la première victoire de leur histoire en Coupe d’Afrique des nations. Avec 3 points au compteur, ils doivent attendre la fin du premier tour pour savoir s’ils seront parmi les meilleurs troisièmes. Le Ghana, dernier avec un seul point, quitte la compétition la tête basse.