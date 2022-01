Can 2021 : le Gambie surprend la Tunisie dans les arrêts de jeu

Un éclair de Jallow dans les arrêts de jeu a permis à la Gambie de l’emporter face à la Tunisie (1-0) dans ce dernier match du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations. Malgré cette défaite, la Tunisie rejoint la Gambie en huitième de finale.

La Tunisie pourra se demander longtemps comment elle n’a pas pu remporter ce match. Plus de 19 tirs tentés, une domination outrageuse (70 %) et un penalty manqué par Jaziri (45’), ou plutôt magnifiquement arrêté par Gaye, auront eu raison des Aigles de Carthage. Car à la pause, on voyait difficilement la Gambie réaliser l’impossible.

Les Gambiens qui disputent pour la première fois de leur histoire une Coupe d’Afrique des Nations et vont au passage disputer face à la Guinée, leur premier huitième de finale, un fait déjà historique, vont s’enorgueillir au fil de la seconde période. Et que les Tunisiens commençaient à perdre patience de ne pas trouver la faille et buter face au mur Gaye, dans les buts gambiens.

Le coup de grâce va intervenir dans les arrêts de jeu, Jallow, seul au second poteau, va expédier dans la lucarne droite de Ben Said un boulet de canon imparable (1-0, 90’+3). Un deuxième top but pour lui dans la compétition.

À noter, un fait non-négligeable, Mondher Kebaier a écopé d’un carton rouge en fin de match et manquera le huitième de finale face au Nigeria.