CAN 2021 : le tirage au sort aura finalement lieu au Palais des congrès

Initialement prévue au Palais polyvalent des Sports, c’est finalement le Palais des congrès de Yaoundé qui va abriter la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) que le Cameroun organise du 9 janvier au 6 février 2022. Les commodités du site répondent aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF), ont précisé les deux émissaires de la CAF à l’issue d’une visite d’inspection ce lundi 5 juillet.

Cette visite avait pour but « d’évaluer la capacité d’accueil par rapport à l’événement qui correspond à une logique de cahier de charges, en même temps d’apprécier les différentes commodités et les différentes facilités qui sont offertes par le Palais des congrès », a déclaré à la radio publique le ministre des Sports et de l’Éducation physique (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi, par ailleurs du président du Comité d’organisation local de la CAN (COCAN).

Le Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy) avait initialement été choisi par le COCAN pour abriter la cérémonie du tirage au sort. Les autorités camerounaises assuraient alors que le site « répond aux exigences de la CAF », au regard du cahier de charges. Mais l’instance faîtière du football continental, sous l’influence de l’entreprise de publicité Angelini Disign, a finalement jeté son dévolu sur le Palais des congrès, affirmant que le site sied davantage pour une cérémonie en plein air. Initialement prévu le 25 juin, le tirage au sort de la CAN 2021 a été reporté pour le mois d’août prochain.