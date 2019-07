Une mission de la Confédération africaine de football (Caf) est en visite d’inspection au Cameroun.

Conduite par Samuel Adamu, haut responsable de la Caf, la mission s’est rendue ce 29 juillet sur le site des infrastructures sportives et infrastructures connexes de Garoua, en vue des compétitions à venir.

Les inpecteurs de la Caf étaient accompagnés des autorités des ministères de l’Education physique et sportive et du Tourisme et des Lloisirs.