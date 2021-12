Can Cameroun 2021 : le Forum des Ligues Mondiales prévient !

Le bras de fer entre les clubs européens et la Confédération Africaine de Football n’est pas terminé ! Si l’instance panafricaine a tenu tête et acté le maintien de la CAN 2021 aux dates convenues (9 janvier-6 février 2022), en revanche, les formations européennes, à travers le Forum des Ligues Mondiales, qui représente plus de 40 ligues professionnelles dont la France, menacent de ne pas libérer leurs joueurs à la date prévue !

Dans un courrier adressé à la CAF et la FIFA et dévoilé par le journaliste du New York Times, Tariq Panja, le WLF annonce en effet que les clubs concernés comptent conserver leurs internationaux africains jusqu’au 3 janvier, alors que le règlement de la FIFA stipule qu’ils sont tenus de les libérer dès le 27 décembre, une date considérée par l’organisme comme « déraisonnable et disproportionnée ».

Avec ce délai supplémentaire, les équipes concernées pourraient compter sur leurs internationaux africains par exemple pour le Boxing Day en Premier League et pour les 16es de finale de la Coupe de France. Reste à savoir si les clubs, qui encourent des sanctions de la FIFA, mettront réellement leur menace à exécution…