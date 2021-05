Can Cameroun 2022 : la région de l’Ouest obligée d’avoir six terrains d’entrainement

Au vu de l’éloignement de certains hôtels homologués et les lieux d’entrainements, la mission d’inspection conjointe de la CAF-FIFA, a été contrainte de modifier le cahier des charges de la Can dans la région de l’Ouest. L’instance faitière du football africain réclame désormais six terrains d’entrainement au lieu de quatre. «En plus du terrain annexe du stade omnisports de Kouekong, le stade de Bamendzi, le stade de Mbouda et le stade Fotso Victor à Bandjoun, nous avons deux autres terrain en cours d’achèvement à Bangou et à Bafang. Soulignons qu’il s’agit là de deux stades rajoutés à la demande de la CAF il y a peu, afin de raccourcir les distances à parcourir par les potentielles équipes, logées au Complexe Tagidor ou à la vallée de Bana » a expliqué le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, président du Comité d’organisation local de la CAN 2022.