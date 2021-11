CAN TotalEnergie 2021 : Silence à Yaoundé, on traque les fous

A 40 jours du début de la CAN 2021, les préparatifs de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football prennent toute une autre tournure.

La fièvre commence à monter à Yaoundé qui souhaite se débarrasser des fous. En effet, dans le but visé d’assainir la capitale politique du pays, la communauté urbaine de Yaoundé a lancé une opération visant à retirer de la rue, des aliénés et malades mentaux.

Ainsi, ces personnes atteintes de folie sont amenées de gré ou de force à l’hôpital Jamot où est logé un centre spécialisé en psychiatrie, a annoncé le maire de ville. Pour ce faire, le comité d’organisation local, avec le concours des autorités municipales, depuis ce matin, mettent aux arrêts tous les fous et aliénés de la ville de Yaoundé.

Cette opération va s’étendre à toutes les autres villes hôtes du pays. Les malades mentaux doivent être mis à l’abri des regards du beau monde qui est attendu au Cameroun.

A titre de rappel, la CAN 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le Cameroun qui s’est d’abord vu retirer l’organisation de cette messe sportive en 2019, entend donc mettre les bouchées doubles pour faire de cet évènement une réussite probante.