CAN U20 : le Ghana remporte son quatrième titre de champion

Le Ghana a remporté samedi à Nouakchott son quatrième titre de champion de la CAN U20 en s’imposant face à l’Ouganda par 2 buts à 0. Les buts du match ont été l’œuvre de l’attaquant ghanéen Daniel Afriyie Barnieh, homme du match, aux 22e’ et 51e’ minute de jeu.

L’Ouganda, qui s’était imposé largement en demi-finale contre la Tunisie (4-1) n’a pas pu résister devant une équipe du Ghana habituée de la compétition continentale. Le Ghana, qui en est à sa neuvième participation à la CAN U20, a été sacré quatre fois champion (1993, 1999, 2009, 2021) et a obtenu deux médailles d’argent (2001, 2013) ainsi que deux médailles de bronze (1991, 2015).

Avec ce nouveau titre, le Ghana est à égalité avec l’Egypte qui l’a elle aussi décroché quatre fois, mais est encore loin du palmarès du Nigeria qui a remporté sept fois la compétition. La médaille de bronze de la CAN U20 Mauritanie 2021 été décernée à la Gambie qui a battu la Tunisie aux tirs au but (4-2) lors du match pour la troisième place tenue le 5 mars.

Le titre de meilleur joueur de la compétition a été décerné à l’attaquant ghanéen Abdul Fatawu Issahaku, celui de meilleur gardien au Ghanéen Danald Ibrahim et celui de meilleur buteur à l’attaquant ougandais Kakooza Derrick.