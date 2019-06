CDM Féminine – Alain Djeumfa : « Je suis un entraîneur comblé »

Déclaration du sélectionneur des Lionnes Indomptables :

« Je suis très fier de mes joueuses. Je suis un entraîneur comblé. Au Cameroun, c’est une fête. Tout le monde est devant la télé. L’objectif était de sortir du premier tour. On avait jaugé les adversaires. On avait deux grosses machines face à nous avec les Pays-Bas et le Canada. On espérait prendre un point lors des deux premiers matchs. Comme on n’a pas réussi, on était coincé pour le dernier match. Maintenant on va se préparer pour la suite et on va essayer de passer le huitième de finale. »