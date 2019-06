Déclaration de l’attaquante Camerounaise :

« On a gagné à la camerounaise, ce n’est jamais terminé ! Nous avons prouvé que nous sommes des Lionnes. (Sur le second but) Quand j’ai reçu le ballon devant la surface, je me suis dit que c’était la dernière occasion de notre vie : si je ratais, le match était fini. J’ai pris mon mal en patience, j’ai pris le temps de dribbler la défenseure devant moi et j’ai croisé au deuxième poteau. Si tu as la pression, tu vas rater, il faut maîtriser le ballon. »