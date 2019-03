Cérémonie d’installation de responsables dans les ministères

Ce mercredi à 14h dans la salle B du ministère des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga va installer dans leurs fonctions respectives des conseilleurs techniques et autres directeurs, récemment nommés par décret du Premier ministre. Au ministère de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba va également installer ses proches collaborateurs. C’est à 14h, au hall du premier étage de l’immeuble émergence. Au ministère des Postes et Télécommunications, l’Inspecteur général, les directeurs et chefs de division nommés le 04 mars par un décret du Premier ministre seront installés. C’est à 16h et la cérémonie sera présidée par le ministre Minette Libom Li Likeng.