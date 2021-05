Championnat d’Afrique de judo 2021 : entame difficile des Camerounais à Dakar

Trois Camerounais étaient engagés au cours de cette première journée des Championnats d’Afrique de judo : deux messieurs et une dame. Il s’agit de Bernadin Tsala Tsala (-60kg), Paul Jouel Alima Fouda (-66 Kg) et Marie Céline Baba Matia (- 52kg). Les deux derniers qui sont engagés dans le processus de relève se familiarisaient, à Dakar, avec les méandres de la haute compétition.

S’ils n’ont pas remporté de médaille, Baba Matia et Alima Fouda n’ont cependant pas été ridicules. Ils ont perdu en 8e de finale. Quant à Bernadin Tsala, l’une des valeurs montantes du judo camerounais, il a fini à la 5ème place, après avoir perdu la finale de bronze contre l’Algérien Mohamed Rebahi. Une contre-performance pour le médaillé de bronze en titre. Qu’à cela ne tienne, il s’agit d’ailleurs de la meilleure performance du jour, côté camerounais. La médaille d’or de cette catégorie a été remportée par le Marocain Issam Bassou.

Ce vendredi, 21 mai 2021, la Cameroon Judo Team présente à la 42 ème édition des Championnats d’Afrique de judo seniors dames et messieurs qu’accueille le Sénégal aura les yeux rivés sur Hélène Wezeu (-63 Kg), Sophina Arrey (-70 Kg) et et Léa-Victor Moutbeka (-81 Kg). Les deux judokates effectuent leur sortie dans la compétition ce jour au Dakar Arena. Elles constituent de réelles chances de médailles pour le Cameroun car en course pour une éventuelle qualification pour les Jeux Olympiques à venir.

A défaut de faire mieux, il est question pour Hélène Wezeu et Sophina Arrey de défendre leurs titres continentaux. Lors des précédents Championnats d’Afrique, en décembre 2020 à Antananarivo (Madagascar), les deux Camerounaises avaient été auréolées de la médaille de bronze chez les -63 Kg pour la première, et la médaille d’argent chez les -70 Kg pour la seconde. La pression est d’autant plus forte pour les deux dames qu’hier, lors de la première journée de compétition, la Team Cameroon a fait choux blanc. L’entraîneur Donna Ngo Batang n’est pas parvenu à placer un athlète sur le podium de l’une des cinq catégories en compétition ce jeudi, 20 mai 2021.