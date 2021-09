Championnat pro du Cameroun : la finale opposera Coton sport à Apejes de Mfou

Qui d’Apejes de Mfou et de Coton sport de Garoua sera sacré champion du Cameroun pour la saison 2020/2021 ? La réponse à cette question sera connue à l’issue du match qui opposera les deux équipes dans les prochains jours. L’adversaire d’Apejes s’est qualifié pour cette finale des play-offs Up d’Elite One a dominant Fovu club de Baham. Dans l’autre poule Apejes avait obtenu son ticket pour la finale et dominant As Fortuna. Le match de classement, pour déterminer le 3è et 4è, opposera donc Fovu de Baham à l’As Fortuna. Il est question pour la fédération camerounaise de football de récompenser les quatre clubs qui ont participé à ces Play-offs Up.