CHAN 2020 : Y aurait-il des pratiques occultes dans la tanière des Lions A’ ?

On parle avec insistance et persistance, des pratiques de sorcellerie dans la tanière des Lions indomptables A’ du Cameroun pendant le CHAN 2021. Et chaque fois qu’ils sont questionnés sur le sujet pour confirmation, les encadreurs de cette équipe, avec à leur tête, l’entraineur en chef Martin Ndtoungou Mpille, démentent. L’élimination du Cameroun par le Maroc, sur le score retentissant de 4 buts à 0, hier en demi-finale au stade omnisports de Limbe, est logique selon Seidou Mbombo Njoya, le Président par intérim de la Fecafoot,

« Nous sommes tombés sur plus fort que nous. C’est le plus fort qui nous a battus, on ne doit pas avoir honte pour cela. Il faut aussi reconnaitre que le score ne reflet pas la réalité du match. C’est le football, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas dominer par la tristesse. Qui pouvait imaginer qu’on arriverait à ce niveau. Vous avez le match de classement à jouer. Faites-vous plaisir sur ce dernier match. Gagnez le pour terminer au moins sur le podium, l’histoire retiendra que vous avez été à ce niveau » a déclaré Seidou Mbombo Njoya dans le vestiaire des Lions indomptables A’ après la déculottée.