Cinq entreprises pré-sélectionnées pour la concession du terminal à conteneurs du port de Douala

Le directeur général du Port autonome de Douala (PAD), Cyrus Ngo’o, a rendu publique, le 8 janvier 2019, la liste des entreprises préqualifiées, en vue de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala. Après l’appel public international à manifestation d’intérêt, lancé le 12 janvier 2018, cinq entreprises sont short-listées. Il s’agit de : CMA Terminals, basé en France, de la société Dubaï Port World ; de Hutchison Port Investments Ltd des Iles Caïmans, du saoudien Red Sea Gateway Terminal et de Terminal Investment Ltd, une société basée à Genève, en Suisse. Les groupes Bolloré-APM Terminals qui opère ces concessions depuis 2005 et dont les contrats s’épuisent en décembre 2019 sont exclus de la suite de la compétition.