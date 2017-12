Cinq ministres en visite dans la rÃ©gion de l’ExtrÃªme-Nord

Atangana Kouna Basile, Dr TaĂŻga, Yaouba Abdoulaye, Jules Doret Ndongo et ClĂ©mentine Ananga Messina Ă©taient en visite dans la rĂ©gion de l’ExtrĂŞme Nord le 27 dĂ©cembre 2017. Cette forte dĂ©lĂ©gation s’y est rendue pour Ă©changer avec les forces vives au sujet de l’approvisionnement en Ă©nergie Ă©lectrique, et de la production agricole. Les populations ont profitĂ© de cette occasion pour expliquer aux autoritĂ©s les difficultĂ©s qu’elles rencontrent Ă cause de la raretĂ© des pluies qui a provoquĂ© une baisse des rĂ©coltes. Elle ont « également Ă©voquĂ© le faible approvisionnement en Ă©nergie Ă©lectrique.