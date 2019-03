Clarence Seedorf fait son pronostic pour la Can 2019

« Notre ambition est de gagner la CAN ! Tout le monde voudra gagner. […] Il y aura des grands compétiteurs comme l’Egypte, le Maroc ou le Sénégal. En ce qui nous concerne, on peut viser haut. On est le champion sortant ! », a déclaré Clarence Seedorf. Avant de penser déjà au sacre de la Can 2019, le technicien néerlandais doit d’abord obtenir sa qualification le 22 mars prochain face aux Comores dans le cadre de la dernière journée des qualifications de cette compétition, ici à Yaoundé.