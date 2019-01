Climat des affaires : le Cameroun dans le top 30 des pays africains

Le magazine Forbes a publié la liste des pays où le climat des affaires sera favorable en 2019. L’Île Maurice est classé premier pays africain tandis que le Cameroun est classé 27ème sur le plan africain et 133ème à l’échelle mondiale. Quinze critères ont permis d’évaluer le climat des affaires dans plus de 160 pays du monde. Il s’agit notamment de l’innovation, les taxes, la corruption, la bureaucratie et la protection des investisseurs, la disponibilité de la main-d’œuvre, les infrastructures, la taille du marché et la qualité de vie. La majorité des pays africains figurent cependant en bas du tableau. Sept pays parmi les dix derniers sont situés en Afrique.