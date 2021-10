Climat : Total au courant du danger depuis un demi-siècle ?

Selon des chercheurs du CNRS, Total aurait sciemment minimisé l’impact des énergies fossiles (et donc de ses propres activités) sur le climat depuis 50 ans. Total savait. Et depuis longtemps. Un article scientifique, rédigé par des chercheurs du CNRS et en histoire, signale mercredi 20 octobre que Total était au courant depuis un demi-siècle que ses activités autour des énergies fossiles étaient néfastes pour le climat. Les premiers doutes ont été émis en interne en 1971. Par la suite, Total et Elf, qui ont fusionné en 2000, ont œuvré pour contrecarrer les efforts pour limiter le recours à ces énergies fossiles.

Christophe Bonneuil, directeur de recherche au CNRS, Pierre-Louis Choquet, sociologue à Sciences Po, et Benjamin Franta, chercheur en histoire à l’université américaine de Stanford, ont étudié les archives du groupe pétrolier, devenu TotalEnergies, ainsi que des revues internes et des interviews, selon cet article paru dans la revue Global Environmental Change.

Une publication dans la revue de Total, en 1971, expliquait que la combustion d’énergies fossiles conduit « à la libération de quantités énormes de gaz carbonique » et à une augmentation de la quantité de gaz carbonique dans l’atmosphère. Une « augmentation […] assez préoccupante », notait le texte de 1971. Pour autant, le groupe a passé ce sujet sous silence, relèvent les chercheurs.