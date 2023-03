Comment le Gabon entend prendre le leadership écologique en Afrique

C’est le « deuxième poumon forestier » de la planète, après l’Amazonie. La forêt du bassin du fleuve Congo couvre une superficie d’environ 2 millions de kilomètres carrés sur plusieurs pays, dont plus de 60 % en RDC, et le reste dans les pays voisins entre le Gabon, le Congo, le Cameroun et la Centrafrique. Comme l’Amazonie, ces forêts absorbent des tonnes de CO 2 dans leurs arbres et tourbières. Elles sont des sanctuaires d’espèces en voie de disparition, tels que les éléphants des forêts ou les grands singes. Mais, elles sont constamment menacées par la surexploitation agricole, industrielle et parfois pétrolière. Leur protection représente donc un enjeu capital pour le monde entier.