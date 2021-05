Conflit israélo-palestinien: après le cessez-le-feu, l’heure du bilan et de la reconstruction

Un cessez-le-feu est entré en vigueur, jeudi 20 mai au soir, après onze jours d’affrontements entre l’armée israélienne et les groupes armés de Gaza. Des affrontements qui ont fait plus de 230 morts palestiniens dont 65 enfants, et 12 morts côté israélien, dont un enfant et d’autres civils. L’arrêt des hostilités semble être largement la conséquence des efforts des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar. Après quelques heures de calme relatif dans la bande de Gaza et en Israël, c’est le moment d’un premier bilan politique pour les deux camps.

Le Hamas palestinien, à Gaza, a parlé de « victoire » après le cessez-le-feu intervenu dans la nuit de jeudi à vendredi. Le mouvement islamiste et les autres groupes armés ont démontré, une fois de plus, leur capacité à produire et à tirer des roquettes en direction du territoire israélien, plus de 4 300 ces derniers jours, faisant résonner les sirènes d’alerte jusque dans la région de Tel-Aviv.

Le rapport de force reste largement asymétrique, mais bien qu’étant enfermé dans son enclave de Gaza, le Hamas a réussi à s’imposer et à peser dans un épisode de violence qui avait débuté à Jérusalem, un enjeu central pour les Palestiniens.